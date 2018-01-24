Кабинет Министров утвердил «Правила прием в дошкольные образовательные учреждения».

Как сообщает АПА, правила регулируют вопросы приема детей в дошкольные образовательные учреждения.

В дошкольные образовательные учреждения принимаются дети от 1 до 6 лет (включая 6 лет). Во время комплектации контингент детей формируется в соответствии с типом дошкольного учреждения и возрастом ребенка:

— ясли – от 1 до 3 лет,

— ясли-детский сад – от 1 до 6 лет,

— детский сад – от 3 до 6 лет.

Комплектация групп осуществляется ежегодно с мая по сентябрь, прием детей в дошкольные образовательные учреждения проводится с 1 июня до 31 августа, прием на свободные места — в течение года. При приеме детей в дошкольные образовательные учреждения требуются следующие документы:

— заявление на имя руководителя учреждения (образец заявления прилагается),

— копия удостоверения личности родителя или другого законного представителя,

— амбулаторная карта ребенка,

— копия свидетельства о рождении ребенка,

— 2 фотографии ребенка размером 3х4,

— Медицинская справка о состоянии здоровья ребенка.

В приеме может быть отказано, только если не будет свободных мест в дошкольном учебном заведении. В противном случае родителю или иному законному представителю дается право обратиться с жалобой к учредителю.

Прием детей с ограниченными возможностями здоровья в дошкольные учебные заведения и определение продолжительности их пребывания в этих заведениях осуществляются на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). В государственные дошкольные учебные заведения в первую очередь принимают детей шехидов, участников и инвалидов Карабахской войны, одиноких родителей, инвалидов I и II групп, находящихся на воинской службе родителей, обучающихся матерей, а также дети из многодетных семей, дети, находящиеся на попечении.

Дети, являющиеся гражданами Азербайджанской Республики, и проживающие на территории Азербайджанской Республики дети иностранцев или лиц без гражданства будут получать образование в дошкольных учебных заведениях на равных условиях. Отношения между муниципальными и частными дошкольными учебными заведениями с одной стороны и родителями или другими законными представителями с другой стороны регулируются договором.

Это решение вступает в силу со дня публикации.