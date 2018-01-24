Турция – это мощное государство, и потенциал Армении нельзя сравнить с его потенциалом. Однако это не означает, что Турция может говорить с нами на языке предусловий. Об этом заявил в своем выступлении на зимней сессии ПАСЕ 24 января президент страны — агрессора — Армении Серж Саргсян.

«Мы не принимаем подобного отношения», — подчеркнул президент. Он отметил, что якобы в протоколах, подписанных странами в 2009 году для установления дипломатических отношений, не было ни слова о предварительных условиях. До начала переговоров документ четко указывал на то, что не должно быть никаких предусловий, но теперь Армения вновь слышит, что необходимо сделать определенный шаг. «В истории международных отношений нет подобных примеров», — заметил Саргсян.

Президент Армении также напомнил, что Турция была единственной страной в мире, которая поддержала Азербайджан в ходе боевых действий в Карабахе в апреле 2016 года.