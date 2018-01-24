Увеличено число работников Администрации президента.

Стали известны изменения в структуре Администрации президента.

Как сообщает АПА, 30 мая 2017 года президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение «Об утверждении структуры и штатного расписания Администрации президента Азербайджанской Республики».

Согласно распоряжению, структура Администрации президента была реорганизована со штатом 410 человек, в частности была создана служба помощника президента по вопросам межнациональных отношений, мультикультурализма и религии.

Распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева от 9 января 2018 года была сокращена должность помощника президента Азербайджана по вопросам межнациональных отношений, мультикультурализма и религии и создан Отдел по вопросам межнациональных отношений, мультикультурализма и религии.

В Отдел по вопросам межнациональных отношений, мультикультурализма и религии утверждено 6 штатных единиц, включая завотделом.

Штатные единицы в секторе по ведению личных дел Отдела по вопросам государственной службы и кадров увеличены с 2 до 4. Таким образом, предел численности работников Администрации президента Азербайджанской Республики увеличен с 410 до 412 штатных единиц.