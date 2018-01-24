Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана провело разбирательство по поступившей на номер «горячей линии» 168 жалобе гражданина Орхана Алиева на вырубку деревьев у дома №24 на улице 20 Января в 5-м микрорайоне Насиминского района Баку.

Как передает 1news, выяснилось, что 2 дерева диаметром 12-16 см были незаконно срублены, еще нескольким деревьям обрезали верхушки.

Установлено, что деревья спилил Аббас Гусейнов. По статье 92 Кодекса об административных правонарушениях АР Аббас Гусейнов оштрафован на 2900 манатов.