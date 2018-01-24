Сотрудники правоохранительных органов провели очередные оперативные мероприятия по предотвращению продажи мясной продукции неизвестного происхождения.

В Главное управление по борьбе с организованной преступностью поступила информация о том, что в Гусарском районе продается крупная партия мяса неизвестного происхождения. В результате проведенных сотрудниками Главного управления неотложных оперативных мероприятий при попытке продать примерно 1 тонну мяса неизвестного происхождения были задержаны жители района Рудик Хагвердиев и Мехди Мехдиев.

Образцы обнаруженного мяса были переданы в лабораторию для проведения экспертизы. Согласно заключению экспертизы, это было мясо старой и больной лошади. Конина была признана непригодной для употребления и могла нанести вред здоровью людей.

Во время расследования было установлено, что задержанные резали больных животных в Гусаре и в других соседних районах. Конину предполагалось продавать в Баку под видом говядины.

Во время обыска дворовых участков домов задержанных были обнаружены зарытые в землю части зарезанных лошадей, изъяты и другие необходимые вещественные доказательства.

Собранные по указанным фактам материалы были направлены в следственный отдел Главного управления Баку для принятия соответствующего процессуального решения.