Ученые Стеленбосского университета (ЮАР) выяснили, что сочетание пищевых добавок на основе лекарственных трав и рецептурных препаратов может быть смертельно опасным. Статья исследователей опубликована в British Journal of Clinical Pharmacology.

Специалисты проанализировали 49 медицинских случаев, в том числе те, когда выписываемые препараты оказывались неэффективными при употреблении пищевых добавок. Кроме того, они изучили результаты двух исследований, в каждом из которых рассматривали 15 медицинских случаев.

Специалисты показали, что такие вещества как статины, способствующие снижению уровня холестерина, и варфарин (антиокагулянт) могут взаимодействовать с пищевыми добавками, например, на основе зверобоя. Это происходит в том случае, если и те, и другие, работают в одних и тех же органах, что либо отменяет эффект препарата, либо усиливает его.

Как передает «Лента», по словам врачей, хотя пищевые добавки считаются безвредными, в них содержатся активные вещества, которые при сочетании с мощными лекарствами становятся чрезвычайно опасными. Так, известны случаи, когда у больных раком переставали работать противоопухолевые препараты из-за настоек женьшеня, пересаженные почки отторгались из-за ромашки, а уровень ВИЧ в крови возрастал после приема добавок из гинкго.