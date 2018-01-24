Экс вице-президент США Джозеф Байден, который ранее заявлял, что позвонил Януковичу и тот ушел, рассказал, как благодаря его настойчивости в Украине за 6 часов уволили генпрокурора. Об этом сообщает «Голос Америки».

Воспоминаниями Байден поделился, выступая в Совете международных отношений США.

«Я отчаянно взволнован регрессом в борьбе с коррупцией в Киеве. Вот вам один конкретный пример. Мне дали задание по Украине. Так я помню, как отбыл туда, чтобы убедить нашу команду, что мы должны предоставить Украине долгосрочные кредитные гарантии. Я ездил в Киев 12-13 раз, и в конце должен был объявить, что мы предлагаем еще один миллиард долларов кредитных гарантий. Я получил обещания от Порошенко и Яценюка, что они будут предпринимать шаги по генеральному прокурору, но они этого не сделали.

Я пошел на пресс-конференцию и сказал: мы вам не даем миллиард долларов. Они мне говорят: вы не имеете таких полномочий, вы — не президент, президент говорил, что даст. Я ответил: «Так звоните ему». Я сказал, что вы не получаете миллиард долларов. Я сказал, что уезжаю через 6 часов и если ваш генпрокурор не будет уволен до тех пор, вы не получите денег. И тот сукин сын был уволен. И на его место поставили того, кому в то время доверяли», — рассказал экс-вице-президент.