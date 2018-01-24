МВД России распространило официальное сообщение о смерти журналистки Ульвии Шамильгызы в результате ДТП в Астрахани.

Как передает АПА, в сообщении управления МВД России по Астраханской области говорится, что в 18 часов 20 минут в Трусовском районе города Астрахань 30-летний водитель за рулем «Volkswagen Passat», двигаясь по улице Магистральной, совершил наезд на пешехода. Девушка 1986 года рождения, возвращаясь с тренировки домой, пересекала проезжую часть по нерегулируемому переходу.

Пострадавшая получила несовместимые с жизнью травмы и скончалась на месте происшествия. Погибшей оказалась гражданка Азербайджана, которая училась в одном из ВУЗов Астрахани.

Сотрудники Отдельного батальона дорожно-патрульной службы № 1 выясняют обстоятельства ДТП. По факту гибели пешехода проводится процессуальная проверка, сообщает пресс-служба УМВД России по Астраханской области.