ВС Турции и сирийская оппозиция потеряли убитыми в операции в Африне 7-8 человек, потери противника составили 268 человек, заявил турецкий президент Тайип Эрдоган, выступая перед главами местных администраций в Анкаре.

«В операции «Оливковая ветвь» наши военные понесли потери, есть убитые и раненые. За первые четыре дня операции число погибших в рядах ВС Турции и сирийской оппозиции составило семь-восемь, при этом потери противника в живой силе, по последним данным, достигли 268 человек», — заявил Эрдоган, выступая перед главами местных администраций в Анкаре.