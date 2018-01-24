Турция не ограничится операцией в сирийском Африне, она намерена пресечь «грязные игры» и очистить всю свою границу с Сирией от террористов, заявил турецкий президент Тайип Эрдоган.

«Начав операцию «Оливковая ветвь», мы пресекли игры разных сил, которые хотят осуществить свои планы в нашем регионе. Начиная с Манбиджа, на протяжении всей нашей границы (с Сирией) мы полностью очистим от террористов регион, обеспечим нашу безопасность», — заявил Эрдоган, выступая перед главами местных администраций в Анкаре.

Ранее президент заявлял, что войска покинут Сирию, как только достигнут целей операции.