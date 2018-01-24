«Турция очистит регион Манбидж, в том числе все приграничные зоны от террористов сирийского крыла РКК — PYD/YPG».

Как сообщают турецкие СМИ, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, бывший президент США Барак Обама обманул Турцию: «В период президентства Обамы мы начали движение «Зейтунлуг». Однако Барак Обама обманул нас. Целью движения «Зейтунлуг» была очистка Манбиджа. Обама не сдержал слова, мы сделали все, что от нас зависело, а США – нет. Они дали слово, что вытеснят террористов из Манбиджа к востоку от реки Евфрат. Американцы не сдержали свое слово, потому что их целью было создание нового террористического государства. Они называли его курдское государство. И это несмотря на то, что в Манбидже не было курдов. 95% населения были арабами. В Кобани большинство населения также были арабы. Они прогнали оттуда арабов и собрали там террористов».