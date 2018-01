Американская актриса и кантри-певица Лари Уайт, которая снялась вместе с Томом Хэнксом в фильме «Изгой», умерла от редкой формы рака. Недуг был диагностирован у нее в сентябре 2017 года. Последние дни своей жизни женщина провела в хосписе — учреждении для безнадежно больных, пишет Daily Mail.

Сообщается, что актрисе был поставлен диагноз первичного перитонеального рака.

Помимо «Изгоя» Уайт также известна по эпизодическим ролям в лентах «Я ухожу — не плачь» и «Слуга дьявола».

Кроме того, на счету Лари Уайт три премии Grammy за ее музыку. Ее композиции That’s My Baby, Now I Know и That’s How You Know (When You’re In Love) добились лидирующих позиций в американских чартах.