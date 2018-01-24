Полиция обнародовала новые подробности громкого дела о вооруженных нападениях на людей и умышленных убийствах в городе Лиман Лянкяранского района Азербайджана.

Как передает 1news, преступление было раскрыто по горячим следам.

«Установлено, что подозреваемый, житель города Лиман Фаррух Исмайлов, является душевнобольным. С 12 января он находился в розыске как без вести пропавший. В результате его нападения 48-летняя Сабира Мамедова и 69-летняя Хумай Гараева получили тяжелые травмы и скончались в больнице.

Также Фаррух Исмайлов, вооружившись ножом, напал на 50-летнего Наджафгулу Гасанова и 16-летнего Гейбата Абдуллаева.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 120 («Умышленное убийство») Уголовного кодекса АР, ведется следствие», — подчеркнули в пресс-службе МВД.