В результате осадков за последние дни на склоне Баил Сабаильского района была заметна активность в оползневой зоне, в земле образовались трещины, в некоторых же местах трещины расширились.

Как сообщили АПА в Исполнительной власти Сабаильского района, в связи с этим представители государственных структур побыли на данном участке, и осмотрели его.

«Оползни на этом активном оползневом участке не являются новым явлением, это является старой многолетней проблемой. Через определенное время они активизируются. Большое количество выпавших осадков тоже оказывает на это свое влияние. Толчками для оползней также являются незаконные строения и неисправность линий коммуникаций этих строений.

Принимая во внимание серьезность вопроса, с целью обеспечения безопасности граждан в Исполнительной Власти Сабаильского района создан специальный штаб. С участием специалистов определены место охвата оползней, адреса строений на указанной территории и количество проживающих там людей. Подготовлен специальный план эвакуации и размещения людей, определены места временного размещения граждан в случае необходимости.

В настоящее время оснований для беспокойства нет, территория находится под контролем соответствующих структур. В связи с вопросом глава ИВ района Эльдар Азизов провел в штабе заседание. Он выдал поручения руководителям служб, организаций и других структур. На территории был проведен осмотр, информация показателей сигнальных установок тут же передается по назначению. Процессы на территории контролируются Кабинетом Министров , — отмечается в информации.