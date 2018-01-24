25 января в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать облачная погода. Утром местами будут слабый туман и изморось. Подует временами усиливающийся северо-западный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 1-3°, днем 5-7° тепла.

Атмосферное давление повысится с 765 мм до 770 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 70-80%.

В районах Азербайджана временами ожидаются дожди, в горных районах возможен снег. В отдельных местах будет туман. Подует временами усиливающийся северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 0-4°, днем 5-8° тепла, в горах ночью 3-8° мороза, днем 0-3° тепла.

Начиная с вечера 25 января, в северных и западных регионах и вплоть до 28 января на территории всей страны, погодные условия будут нестабильными, местами будут осадки, пойдет снег. Будет дуть северо-западный ветер.

Температура воздуха по сравнению с предыдущими днями понизится на 4-7 градусов.

Есть вероятность, что в горных районах дороги покроются льдом.