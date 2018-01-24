Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду встретился в Давосе с вице-президентом Еврокомиссии по вопросам Энергетического союза Марошем Шефчовичем.

Как передает пресс-служба президента, в ходе встречи состоялся обмен мнениями по работе, выполненной в рамках реализации проекта создания Южного газового коридора и очередной министерской встречи в рамках Консультативного совета по ЮГК, которая пройдет в Баку в феврале 2018 года.

Ильхам Алиев и Марош Шефчович также обсудили вопросы финансирования строительства Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) и Транс-Адриатического газопровода (TAP), а также ввода в строй в этом году газопровода TANAP и начала добычи первого газа в рамках Стадии-2 разработки месторождения Шахдениз.