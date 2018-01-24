Администрация московского торгового центра «Мега» внесла ясность в информацию об установке мусорных баков окрашенных в цвета, схожие с триколором азербайджанского флага.

Информацию об установке таких баков на своей странице в социальной сети Facebook разместил проживающий в Москве азербайджанец Парвиз Сафаров.

Как доказательство своих слов он опубликовал фотографии, на которых видно, что мусорные баки покрашены в цвета государственного флага Азербайджана – голубой, красный, зеленый. Кроме того, на мусорных баках имеется надпись «Цвет имеет значение».

Как сообщили 1news в администрации торгового центра, выбор цветов обусловлен исключительно стремлением привлечь максимальное внимание посетителей к столь важной теме, как сортировка отходов и забота об окружающей среде.

«Мы с большим вниманием относимся к обратной связи наших посетителей и при дальнейшей разработке цветовых решений постараемся учесть их точку зрения в этом вопросе», — указали в администрации центра.

Напомним, что сортировка мусора в соответствии с цветами на мусорных баках давно практикуется в странах Запада, где в основном используются такие цвета, как красный, синий, зеленый, желтый и др.

По всей вероятности, схожесть цветов мусорных баков с азербайджанским флагом — непреднамеренный поступок, и для недовольства азербайджанцев нет никаких причин.