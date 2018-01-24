Рамиль Усубов призвал сотрудников дорожной полиции строго соблюдать правила этического поведения.

Как сообщает АПА, выступивший в Главном управлении государственной дорожной полиции на посвященном итогам прошедшего года оперативном совещании министр внутренних дел Рамиль Усубов сказал, что сотрудники дорожной полиции в общении с участниками дорожного движения должны строго соблюдать правила этического поведения, разъяснять водителям какие могут вызвать негативные последствия совершенные ими административные правонарушения, не вступать в ненужные диалоги, не допускать грубости.

Обратив внимание на важность серьезных изменений в этой области, министр объявил 2018 год для сотрудников дорожно-патрульной службы «Годом этического поведения». Он добавил, что в отношении сотрудников, которые в общении с гражданами допустят грубость, не представятся и не разъяснят суть совершенного нарушения, будут приняты серьезные меры. Министр с досадой напомнил лицам, которые не соблюдают закон, прикрываясь своими статусом, должностью и профессией, о необходимости быть скромнее. Р.Усубов потребовал принимать в отношении таких лиц определенные меры в порядке, установленном законом. Он сказал, что главная задача заключается не в наказании водителей и пешеходов, а в обеспечении безопасности и регулировании, а также предотвращении грубого нарушения правил дорожного движения. Он подчеркнул о важности не допускать случаев, которые угрожают жизни участников дорожного движения и других лиц. Министр призвал всех строго соблюдать правила, тем самым беречь жизнь и здоровье.