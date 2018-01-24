Армянские олигархи намерены выступить против предлагаемого Республиканской партией Армении (РПА) кандидата на должность президента Армении Армена Саркисяна, передает «Новости-Армения» со ссылкой на газету «Жаманак».

Издание пишет, что некоторые армянские олигархи обеспокоены тем, что в бизнес-жизни страны появится новый соперник в лице Армена Саркисяна. Они убеждены, что Саркисян попытается взять некоторые сферы бизнеса, а это возможно только за счет других.

«Вполне возможно, что в ближайшем будущем со стороны олигархии будет обнародована дискредитирующая Армена Саркисяна информация, что заставит его отказаться от президентских стремлений», — отмечается в публикации со ссылкой на имеющуюся информацию.