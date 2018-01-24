За прошлый год в стране в результате ДТП погибли 750 человек.

Как сообщает АПА, об этом на посвященном итогам прошедшего года оперативном совещании сказал начальник Главного государственного управления дорожной полиции генерал-майор Рамиз Зейналов.

Он отметил, что Государственным управлением дорожной полиции в прошлом году зарегистрировано более 3,3 млн. нарушений дорожного движения, в том числе около 9,4 тыс. случаев управления транспортным средством в состоянии опьянения, более 1,7 млн. – превышений скорости, 140,5 тыс. – обгонов, маневров и выездов на полосу встречного движения, около 135 тыс. — за нарушение правил движения по дорожной развязке.

За нарушения правил дорожного движения в отношении 10 тысяч 996 человек было применено наказание в виде ограничения права на вождение. 63,3% административных проступков были выявлены с помощью специальных технических средств, остальные – со стороны сотрудников и посредством системы «İ-patrul».

Рамиз Зейналов сказал, что несмотря на увеличение количества транспортных средств за последние 5 лет, число дорожно-транспортных происшествий сократилось. В результате произошедших на территории республики в прошлом году 1833 ДТП 750 человек погибли, 1719 – получили травмы. По сравнению с 2016 годом количество аварий сократилось на 8,6%, погибших — на 1,2%, пострадавших – на 14,2% человека.

Также было отмечено, что сотрудники дорожной полиции активно участвовали в борьбе с преступностью. Были задержаны 54 человека и выявлено 236 автомобилей, находящихся в розыске по информационной базе, усилиями других полицейских служб было выявлено и передано следственным органам 40 кг наркотических веществ, 6 единиц огнестрельного оружия. Во время проведения документации автотранспортных средств в регистрационно-экзаменационных пунктах были задержаны 27 человек и 9 автомобилей, находящихся в розыске, также было выявлено 272 поддельных документа, которые были переданы следствию с целью проведения расследования. 227 из 246 угнанных автотранспортных средств были обнаружены по «горячим следам».