В соответствии с поручением Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, помощник Президента по работе с правоохранительными органами и военным вопросам Фуад Алескеров и министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов посетили воинские части, дислоцированные в прифронтовой зоне.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Азербайджана.

В ходе посещения были проверены состояние боевой готовности войск, служебные и социально-бытовые условия личного состава, а также проведены беседы с военнослужащими, организован совместный обед.