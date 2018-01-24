В Давосе 23 января состоялась церемония презентации «Baku EXPO 2025». Различные уголки города, где проходит Всемирный экономический форум, были украшены постерами и баннерами, посвященными «Baku EXPO 2025».

Как передает Тренд, церемония презентации началась с демонстрации видеопроекции.

Выступая на церемонии, глава рабочей группы «Baku EXPO 2025» Эльчин Амирбеков сказал, что Всемирная выставка, как и Всемирный Давосский форум – важная платформа, где встречается весь мир, чтобы обменяться мнениями.

«Развитие человеческого капитала позволяет людям улучшить технологические и индивидуальные качества», — сказал глава Рабочей группы.

Амирбеков подчеркнул, что Азербайджан является мостом между Европой и Азией, и в стране, обладающей древней историей и богатой культурой, в последние годы был проведен ряд мероприятий мирового значения. Азербайджан успешно провел у себя международные культурные и спортивные мероприятия. С этой точки зрения для проведения «Baku EXPO 2025» имеются все условия и инфраструктура, сказал он.

Затем был продемонстрирован фильм, посвященный презентации «Baku EXPO 2025». В фильме представлена обширная информация об истории, культуре Азербайджана, проведенных страной мероприятиях.

Церемония презентации была встречена с большим интересом.