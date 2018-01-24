Стоимость барреля азербайджанской нефти Azeri LT CIF на мировом рынке повысилась на 0,48 доллара или 0,68%.
В настоящее время стоимость нефти марки Azeri LT CIF составляет 71,42 доллара за баррель.
Стоимость барреля азербайджанской нефти Azeri LT CIF на мировом рынке повысилась на 0,48 доллара или 0,68%.
В настоящее время стоимость нефти марки Azeri LT CIF составляет 71,42 доллара за баррель.
Дата: 2018/01/24 10:53
Раздел: Азербайджан, Экономика
Просмотров:
129
Вчера в Давосе в рамках ежегодного заседания Всемирного экономического форума, состоялась встреча между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Грузии Георги Квирикашвили
Опасности схода лавин на территории нет
Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Украине Азер Худиев
Территория охраняется полицией
Армения осталась далеко позади
1 сотрудник уволен из органов прокуратуры
Руководство Армении должно, наконец, понять: насколько быстро конфликт будет урегулирован, настолько быстро население Армении сможет извлечь выгоду от возможностей регионального сотрудничества
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ближайшее время посетит Украину.
Сегодня в Лозанне (Швейцария) состоялась жеребьёвка группового раунда первого сезона Лиги наций УЕФА.