Президент США Дональд Трамп в личной беседе с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом призовет к «деэскалации ситуации» в сирийском районе Африн.

Как передает ТАСС, об этом сообщила во вторник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. По ее словам, ожидается, что разговор по телефону между ними состоится в среду.

«Мы хотим, чтобы они [Турция] приступили к деэскалации, — отметила Сандерс. — Об этом будет идти речь во время беседы, но я не хочу забегать вперед. Мы распространим заявление по итогам разговора между ними».

Как заявил в понедельник госсекретарь Рекс Тиллерсон, администрация Трампа обеспокоена боевыми действиями, проводимыми Турцией на севере Сирии. Вашингтон уже несколько раз призывал Анкару и сирийских курдов «проявлять сдержанность с тем, чтобы минимизировать число жертв среди гражданского населения». По словам Тиллерсона, США «признают законное право Турции защищать своих граждан от террористов» и готовы совместно с Анкарой решать проблемы в сфере безопасности, которые вызывают у Турции опасения.

Начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт также заявила, что США понимают обеспокоенность Турции, связанную с террористами и Рабочей партией Курдистана (РПК), однако ситуацию на северо-западе Сирии необходимо стабилизировать.

«Хотя мы и крайне обеспокоены дестабилизирующими действиями на северо-западе Сирии, Турция — это важный союзник по НАТО. И мы полностью пониманием обеспокоенность Турции в связи с различными террористическими организациями и РПК. Мы обсуждаем с турецким правительством пути решения этих проблем», — сказала она.

В то же время в Вашингтоне выступают за стабилизацию на севере Сирии. «Мы призываем Турцию деэскалировать ситуацию», — отметила Науэрт.

Она напомнила, что за последние дни этот вопрос неоднократно обсуждали госсекретарь США Рекс Тиллерсон и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. «Они говорили о нестабильности на северо-западе Сирии. У них прошло серьезное и откровенное обсуждение по телефону в эти выходные», — добавила представитель Госдепартамента.