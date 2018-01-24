Премьер-министр Армении Карен Карапетян на ВЭФ в Давосе призвал бизнесменов смело вкладывать инвестиции в его страну. Аргументировал он это хорошим состоянием армянской экономики.

Об этом пишет политолог Расим Мусабеков в соцсети «Фейсбук».

«По итогам 2017 года здесь объявлено о 7% росте ВВП, на 12% вырос объем промышленного производства, на 14% услуги, на 23,5% экспорт, и на 28% импорт. Но официальная статистика замалчивает, что рост стал следствием благоприятной ценовой конъюнктуры на медь и молибден, а также наращивания госдолга. Ведь вопреки громогласным призывам ни зарубежные инвесторы, включая диаспору, ни даже местные толстосумы не спешат вкладывать инвестиции в Армению.

На бумаге экономика Армении как бы на подъеме, но при этом странным образом рынок страны сужается, доходы населения падают, внутренний торговый оборот сократился как в денежном, так и физическом выражении, а госдолг вырос на 15%», — продолжает политолог.

«Население этой страны погружается в беспросветную нужду и ищет спасения в массовом исходе. Вот такая вот двусмысленная экономическая статистика по-армянски», — подводит итоги политолог.

