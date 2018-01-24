Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в 2017 году получил зарплату на общую сумму в почти 711 тысяч гривен. После вычета всех налогов и сборов она составила 571,6 тысячи гривен, передает «Интерфакс-Украина».

Полученный им оклад за год составил 192 тысячи гривен. Еще 518 тысяч гривен от итоговой суммы составили многочисленные надбавки: государственным экспертам по вопросам тайн, за интенсивность труда, за выслугу лет, за работу с секретными документами. Также Аваков получил отпускные на 46,5 тысячи и других выплат на 145,1 тысячи гривен.

Ранее сообщалось, что зарплата Порошенко в прошлом году составила всего 336 тысяч гривен и вся была направлена на благотворительность. Это меньше, чем у главы администрации президента Игоря Райкина (538 тысяч гривен) и даже одного из его заместителей Дмитрия Шимкова (360,7 тысячи гривен).

При этом, согласно налоговой декларации Порошенко, основной доход он получает в виде процентов от вкладов в ПАО «Международный инвестиционный банк» (МИБ). На этом в 2017 году он заработал 1,082 миллиона гривен.