Крайне важно найти решение нагорно-карабахскому конфликту.

Об этом журналистам президент Франции Эмануэль Макрон заявил после встречи со своим армянским коллегой.

Макрон заявил, что Франция готова вместе с Россией и США содействовать урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

«Франция привержена своей миссии беспристрастного посредника в споре между сторонами. Вместе с нашими российскими и американскими партнерами мы готовы предпринять любые инициативы, способные содействовать урегулированию этого конфликта», — заявил он.

Макрон также отметил, что «это должно быть смелое проявление взаимных уступок между двумя странами». «Я знаю, что пропаганда мира крайне сложна, и я желаю, чтобы встречи имели конкретные результаты»,- сказал президент Франции.

Макрон подчеркнул важность встречи между президентами Армении и Азербайджана в Женеве, а также недавней встречи на уровне министров иностранных дел в Кракове. Глава Франции охарактеризовал эту встречу как положительную.