Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили снял фильм об Украине, трейлер которого опубликован в Facebook.

«Это что-то с чем-то. Посмотрите — простор и воля. Это красота! Это чудо! Это что-то с чем-то…» — говорит он, после чего падает на мокрый песок на спину и разводит руками.

Ранее на своей странице в Facebook Саакашвили объявил, что грядущий фильм будет состоять из нескольких частей: «Новое государство», «Новая экономика», «Новая армия», «Новая география», «Новые технологии» и «Новые люди».

«Пока что очень сырой, черный материал, но когда его закончат, думаю, выйдет очень познавательно», — написал Саакашвили.