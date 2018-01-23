Баку считает, что соглашение стран ОПЕК и вне картеля (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти будет продлено после 2018 года. Об этом заявил РИА Новости президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Рассчитываем, что тот формат, который сложился — ОПЕК и не-ОПЕК — будет продолжен. Он должен продолжаться. Сейчас хорошо, что его продлили до конца года. Но я думаю, что надо будет продлевать и дальше», — сказал он.

Алиев также напомнил, что Баку поддерживает соглашение ОПЕК+ по стабилизации цен на нефть и даже перевыполняет свои обязательства по сокращению добычи. «Мы всегда поддерживали и поддерживаем, и выполняем свои обязательства по сокращению добычи. Даже перевыполняем», — сказал он.