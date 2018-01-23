«Мы ведем переговоры о новых контрактах с Россией по военно-техническому сотрудничеству. Никаких ограничений на этом направлении мы не видим».

Об этом в интервью «РИА Новости» заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Это процесс, который постоянно находится у нас в зоне внимания. Сейчас идут переговоры. Вы знаете лучше, что российская военная промышленность прогрессирует, появляются новые современные вооружения. Мне трудно сейчас говорить о каких-то конкретных наименованиях, но в целом у нас сотрудничество в этой сфере плодотворное», — сказал он в кулуарах Всемирного экономического форума.

Президент отметил, что Азербайджан заключил с РФ контракты на 5 миллионов долларов.

«Большинство из них реализовано. Мы получили закупки. Сейчас будем работать над дальнейшими планами по сотрудничеству. Никаких ограничений в Азербайджане и в России нет», — сказал он.