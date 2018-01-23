В Азербайджане обеспечены все основные свободы, в том числе свобода прессы, которая абсолютно свободна.

Об этом сказал во вторник Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе интерактивного заседания на тему «Стратегический взгляд — Евразия» (Strategic Outlook: Eurasia) в рамках Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария).

“Думаю, что эта критика является беспочвенной, потому что, если посмотреть на суть, в Азербайджане обеспечены все базовые свободы, в том числе свобода прессы, которая абсолютно свободна. Около 80 процентов населения Азербайджана является интернет-пользователями, и когда интернет свободен, без всякой цензуры, и абсолютное большинство населения использует интернет, сложно говорить об ограничении прессы. Думаю, что это имеет политическую почву и не имеет ничего общего с реальностью”, — сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев вновь подчеркнул, что в Азербайджане обеспечены все фундаментальные свободы и правительство реализует очень важный проект, который призван принести интернет в каждое село.

“Поэтому эта классификация основана на очень предвзятом подходе, иногда очень враждебном подходе. Он формируется в некоторых политических центрах на Западе. Я бы не стал уточнять, думаю, и так ясно, откуда это приходит. Почему это приходит? Почему? Причина очень проста — потому что Азербайджан является страной, которая реализует независимую политику, политику, основанную на наших национальных интересах. Мы не присоединяемся к какой-либо рискованной авантюре, которая может создать сложности для нашей страны. Как я ранее сказал, у нас нет внутренних рисков, у нас стабильная политическая и экономическая ситуация. Все потенциальные риски, с которыми мы можем столкнуться, могут прийти извне. Было множество попыток вовлечь Азербайджан в своего рода кампании против некоторых стран. Мы всегда нейтральны, мы не играем против кого-либо и не являемся частью какой-либо рискованной кампании, которая не соответствует нашим национальным интересам”, — сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что основными причинами нападок является то, что кто-то может посчитать Азербайджан слишком независимым для не очень большой страны, и такого рода рейтинги некоторых НПО призваны дискредитировать репутацию страны, испортить репутацию, представить Азербайджан недемократической страной, что является неправдой.

“И мы сегодня опять говорим о политическом и экономическом развитии. Вы не можете отделить одно от другого. В рейтинге конкурентоспособности Всемирного экономического форума Азербайджан занимает 35-е место, думаю, что это хороший показатель того, что страна является свободной. Давос также недавно опубликовал рейтинг общественного доверия к политикам, где Азербайджан занимает 20-е место, в Индексе инклюзивного развития Азербайджан занимает третье место среди развивающихся стран. Мы должны смотреть в суть, на реальную ситуацию и отделять политическую повестку или какие-либо ожидания касательно Азербайджана от реальности”, — сказал глава государства.