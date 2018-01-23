«Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс изменила транспортную карту региона. В настоящее время это самая короткая дорога от Китая до Европы. Раньше на прохождение этого пути уходило 30-35 дней, сейчас же этот маршрут можно преодолеть за две недели».

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления в ходе панельных обсуждений на тему «Стратегические перспективы: Евразия» в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

Глава государства отметил, что Азербайджан превращается в транспортный центр региона: «Мы все еще работаем в этом направлении. В будущем не будет ни нефти, ни газа, в один день они закончатся. Будущее за инновациями, хорошим управлением, эффективностью, менеджментом, прозрачностью и государственной поддержкой предпринимательству. Несколько лет назад одной из наших целей было устранение бедности и безработицы. Мы успешно решили эту проблему. Сейчас уровень бедности в Азербайджане снизился до 5,4 процента, а безработица – до 5 процентов. В прошлом году в Азербайджане было открыто 177 новых рабочих мест».

Президент подчеркнул, что нефтегазовый сектор не создает много рабочих мест «Поэтому мы всегда должны уделять внимание таким сферам как образование, управление, сельское хозяйство. Мы провели реформы, которые были положительно восприняты населением. У нас также есть соцпакеты для нуждающихся. Мы продолжим политику глубоких и всесторонних реформ».

И.Алиев подчеркнул, что в Азербайджане есть Фонд по поддержке предпринимательства. По его словам, за последние десять лет около 2 миллиардов долларов было предоставлено частному сектору как льготные кредиты: «Государство уделяет особое внимание и региональному развитию. Сейчас мы реализуем третью программу по региональному развитию, которая позволила нам создать условия для развития инфраструктуры. За последние 15 лет мы построили более 12 тысяч километров дорог, включая дороги в сельской местности».