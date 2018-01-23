В Азербайджане нет внутренних рисков и угроз, сказал во вторник президент Азербайджана Ильхам Алиев, отвечая на вопрос модератора в рамках панели под названием «Стратегический взгляд — Евразия» ( Strategic Outlook: Eurasia) на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария).

«У нас в Азербайджане нет внутренних рисков и угроз, поэтому мы также должны гарантировать безопасность на наших границах. И лучшим способом является установление очень прагматических и очень искренних отношений с соседями, исходя из своих национальных интересов и национальных интересов соседей», — сказал он.

«Я думаю, что Азербайджану удалось установить такое партнерство со всеми нашими соседями, за исключением Армении, которая продолжает оккупацию почти 20 процентов нашей территории», — добавил азербайджанский лидер.

По словам главы государства, соседство, конечно, может быть проблемой или преимуществом в зависимости от политики и отношений с соседями.

«Я считаю, что для каждой страны отношения с соседями должны быть приоритетом», — сказал Ильхам Алиев.