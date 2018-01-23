«Энергопроекты очень важны для нас и для региона. Реализованные по нашей инициативе энергетические проекты изменили энергетическую карту региона».

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления в ходе панельных обсуждений на тему «Стратегические перспективы: Евразия» в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

«Трубопровод Баку-Супса объединил Каспий с Черным морем. Второй трубопровод — Баку-Тбилиси Джейхан. По этому же маршруту мы проложили и газопровод. Мы обеспечиваем диверсификацию маршрутов экспорта углеводородов и энергетическую безопасность наших партнеров. Азербайджан уже является поставщиком нефти для некоторых стран Европейского союза. После того, как будет завершен проект «Южный газовый коридор», европейские страны получат и доступ к нашему природному газу».