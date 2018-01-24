Как стало известно, Бритни Спирс вовсю планирует бракосочетание со своим молодым бойфрендом Сэмом Асгари. Как рассказала одна из подруг певицы, Бритни задумала сыграть свадьбу в Лас-Вегасе. Звезда решила, что хочет организовать скромную церемонию, на которой бы присутствовало как можно меньше людей — в идеале, только она с женихом. Артистка призналась, она хочет, чтобы день свадьбы был только их с Сэмом праздником. В настоящее время, певица и ее любимый продумывают детали церемонии и сочиняют свадебные клятвы.

Впрочем, до того, как Бритни пойдет под венец, ей предстоит решить сложную и не слишком приятную задачу. Дело в том, что ее отец Джеймс, который является официальным опекуном певицы, требует, чтобы Сэм подписал брачный контракт. Он считает, что просто обязан защитить 200-миллионное состояние дочери. А Бритни, которая безумно влюблена в Асгари, боится оскорбить жениха этим требованием, сообщает издание 7Дней.

Напомним: о помолвке Спирс и Асгари стало известно совсем недавно. Присоединившись к Бритни, которая отдыхала с сыновьями на Гавайских островах, Сэм сделал ей предложение, подарив по случаю помолвки кольцо с крупным бриллиантом. Брак с Асгари станет уже третьим для Бритни: до этого она успела побывать замужем за Джейсоном Александром, а потом — за Кевином Федерлайном, ставшим отцом ее сыновей.