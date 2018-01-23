Певец азербайджанского происхождения Эльбрус Джанмирзоев оказался в центре скандала из-за своего выступления в День скорби в Сочи.

Напомним, 20 января азербайджанский народ поминает сынов и дочерей, павших от рук советской армии, защищая свободу и независимость своей страны в 1990 году. В этот день Эльбрус Джанмирзоев выступил с концертом одном из ресторанов в Сочи.

Как передают российские СМИ, Эльбрус Джанмирзоев записал видеообращение, которое опубликовал на своей страничке в Instagram.

— Мой же народ восстал против меня из-за того, что 20 января я дал концерт в Сочи. Да, я извиняюсь перед всем азербайджанским народом, что я выступал именно 20 января – в День памяти и скорби. Это очень тяжелый день для нашего народа. Но я артист, я дарю людям радость и также, как многие другие артисты, я делаю свою работу, — заявил певец.