37-летний гражданин Республики Азербайджан Эльнур Гулиев признан виновным в убийстве двух человек и незаконном хранении оружия, сообщили новостному порталу «Астрахань» в пресс-службе СУ СК России по Астраханской области.

По данным следствия, днем 25 октября между злоумышленником и двумя потерпевшими возник конфликт из-за условий сделки на предмет скупки золотых украшений. После чего гражданин Азербайджана достал автомат Калашникова и расстрелял мужчину и женщину. Затем он скрылся.

Спустя несколько часов сотрудники полиции задержали убийцу. Суд назначил ему наказание в виде 21 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации 18.01.2018 признала приговор законным и обоснованным. Приговор уже вступил в силу.