В Болливуде задумались о фильме про президента России Владимира Путина, сообщает РИА «Новости».

«Я уверен, что хорошая история сыграет на любом языке, и я хотел бы иметь возможность сделать что-то подобное», — заявил глава компании Dharma Productions Каран Джохар в ответ на вопрос, хотел ли бы он снять ленту о российском лидере по примеру американского режиссера Оливера Стоуна.

Джохар также сказал, что поддерживает любое сотрудничество и взаимодействие России и Индии в области кинематографа.

По его словам, было бы замечательно приехать и поснимать в России.