В Азербайджане лица, которые будут освобождены от уголовной ответственности в связи с наркозависимостью и в отношении которых применены принудительные меры лечения, будут стационарно лечиться в специализированных медучреждениях.

Как передает Тренд, в связи с этим Кабмин внес изменение в «Правила и порядок применения и условия использования наркотических средств и психотропных веществ в медицинских целях, а также медицинских мер в отношении лиц, больных наркоманией».

Решение вступает в силу со дня начала функционирования медучреждения МВД, где осуществляются принудительные меры медицинского характера в связи наркоманией.