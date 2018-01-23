Английский актер Саймон Шелтон Барнс, известный по роли Тинки-Винки в детской телепрограмме «Телепузики», скончался. Об этом во вторник, 23 января, сообщает The Independent.

Артисту было 52 года, он умер через четыре дня после своего дня рождения. Похороны состоятся 7 февраля, близкие Барнса проводят актера в последний путь в яркой одежде.

Барнс был шурином британского актера Роберта Доуса, сыгравшего в сериале «Полдарк», и дядей актрисы Эмили Атак, которая снялась в фильме «Турист».

Саймон Шелтон Барнс был профессиональным хореографом и танцором балета. Он заменил в «Телепузиках» оригинального исполнителя роли Дэйва Томпсона. Актер, который неохотно принял предложение сняться в шоу, позже называл передачу аналогом группы The Beatles по степени влияния.