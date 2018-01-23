В рамках стартовавшего сегодня Международного экономического форума в Давосе у президента Азербайджана Ильхама Алиева запланировано около 30 встреч и участие в панельных заседаниях.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook помощник президента по внешнеполитическим вопросам Новруз Мамедов.

«Глава нашего государства Президент Ильхам Алиев приступил к встречам. У нашего президента запланировано около 30 встреч и участие в панельных заседаниях. Встречи, особенно нацеленные на расширение связей, экономического сотрудничества, будут с президентами, главами правительств и руководителями крупнейших компаний мира», — написал Н.Мамедов.

