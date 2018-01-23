Статс-секретарь – заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин и исполняющий обязанности сопредседателя Женевских дискуссий по Закавказью от ООН Левент Билман обсудили армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт.

Об этом говорится в сообщении, размещенном во вторник на сайте МИД России.

«В ходе беседы была затронута проблематика урегулирования конфликтов. Особое внимание было уделено Женевским дискуссиям по безопасности и стабильности в Закавказье», — говорится в сообщении.

Стороны также обсудили общие вопросы мира и безопасности с упором на роль ООН в предотвращении конфликтов.