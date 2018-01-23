Операция турецких вооруженных сил «Оливковая ветвь» набирает силу, и, по видимости, она достигнет логического завершения. Фактическая аргументация правительства Турции выглядит настолько убедительной, что присвоившие себе роль арбитра США, их союзники предстают в образе уже малоспособных вершителей. На самом деле Вашингтон, который еще не так давно оперировал затертыми до дыр призывами о важности победы демократии на Ближнем Востоке и сворачивания диктатур, вынужден мириться с еще одним фиаско.

Интрига не в том, что Анкара ополчилась на креатуру мирового гегемона, которую американцы трепетно готовили для продвижения собственных нужд. В реалиях состоявшиеся и дееспособные государства проблемного региона, осознающие чреватость западных усмирительных технологий, сами берутся за дело, чтобы осуществить не картинные меры стабилизации, а жизненно востребованные.

Турция, которая еще не так давно в судьбоносных вопросах доверяла главному союзнику, убедилась, насколько Вашингтон, мягко говоря, осознанно подставляет партнеров. Декларируемые намерения и действия Америки всегда оборачивались разбитыми надеждами для государств и народов пожароопасного региона. И чтобы дальше не искушать судьбу, не наступать на одни и те же грабли легковерия, Анкара решительно меняет провальные правила игры, беря инициативу в свои руки.

Вопрос очень серьезный, если не сказать судьбоносный. Коль речь идет о будущем безопасности в расколотом пространстве, где сам черт не поймет подноготную наблюдаемых трендов, ставка на активное созерцание смерти подобно. Тем более примеров того, как американцы легко сталкивают лбами партнеров, пренебрегают интересами союзников, необъяснимо меняют векторы предпочтений, заботясь только о себе, набралось немерено.

Идя на отстаивание своей позиции, Анкара открывает новую страницу в региональной политике. Наличие запаса стратегических ресурсов, физическая близость с театром взрывоопасных действий, где решается судьба геополитической архитектуры региона — это важные факторы, дающие турецкому истеблишменту основания для вовлечения в процесс принципиально новых сегментов. Этим Турция уже не декларирует цели, а действует, как в собственных интересах, так и в интересах региональной безопасности.

В каком-то смысле Анкара начинает с чистого листа, обладая не только физическим, но и моральным правом реально переформатировать свои цели и задачи. Не секрет, что в региональной партии пересекаются интересы десятков стран. И, чтобы не запутаться в насыщенной композиции намерений и приоритетов, Турция ставит на определенность, прежде всего, для себя.

Беспощадные законы гибридной войны наделали много бед, сотворив одну большую сумятицу. И, как результат, у границ Турции два разбитых государства, которых ввергла в хаос матерая террористическая сеть. Только спящим невдомек, кто и во имя чего взбаламутил среду.

Теперь, когда Анкара, поставив в известность всех участников ближневосточной игры о своих намерениях, дает заявку на решение не одной, а нескольких задач. С одной стороны, она решает проблему нейтрализации собственных рисков, хорошо понимая, насколько их диверсификация отвечает ожиданиям влиятельных акторов. С другой стороны она подает сигнал на избавление региона от внешнего управления, как бы намекая, что судьбу Ближнего Востока должны предопределять не державы, а состоявшиеся государства Западной Азии. Наконец, Турция подает пример нового мышления, подтверждая тем самым свою убежденность в пересмотре тех положений, которыми страны-победительницы второй мировой бравируют.

Разом отмахнувшись от обязательств, что были взяты перед союзниками, Анкара задает новый тренд, и никто ему не указ в решении проблемы, когда фактор опасности взращивается при участии так называемых союзников под боком. Но в чувствительном контексте надежности речь идет не столько о факторе Вашингтона, сколько о роли Москвы и Тегерана.

В заключительной фазе операции по нейтрализации «Исламского государства» Турция охотно пошла на координацию усилий с Россией и Ираном, выразив вотум доверия Астанинскому процессу. Теперь же, объявив о своем решении начать самостоятельную контртеррористическую операцию против курдских соединений Сирии, Анкара огорошил проверенных союзников. На Западе поторопились заявить о крахе оси Анкара-Москва-Тегеран, поскольку и Россия, и Иран не только не поддержали план создания 30-километровой полосы безопасности, которую намерен соорудить Реджеп Эрдоган, но и осудили начавшуюся кампанию.

Обращает на себя внимание слишком уж сдержанный характер протестов Москвы и Тегерана, которые ограничились обтекаемыми выражениями в осуждении действий союзника. Навряд ли Турция, добившись тактических приобретений в союзе с Россией и Ираном, могла себе позволить отказ от консультаций с партнерами.

Выработанный Астанинской тройкой план сирийских зон де-эскалации есть промежуточный этап на пути к сверхзадаче, и какой она будет, покажет будущий разворот событий. Однако сегодня у каждой из трех акторов определились задачи, без решения которых в будущем никак не обойтись.

Для Турции это вопрос гарантированной безопасности перед лицом очевидных попыток Запада иметь в распоряжении активированный разрушительный сегмент войны по доверенности. Джихадистский инструмент почти полностью обезврежен. Но ему найдена замена в виде курдского ополчения, которому Вашингтон отрядил значимую роль. И кто вознамерится утверждать, что эта проблема, точнее, вопрос нейтрализации нового разящего оружия Запада, находится вне поля заинтересованности Москвы и Тегерана?!

Анкара со знанием проблемы наращивает наступление. Ее порыв можно по-разному оценивать. Однако есть очевидная данность, которая не подлежит сомнению – порядком натерпевшаяся от мирового и армянского террора Турция должна довести начатый на южном направлении процесс до логического завершения.

Официальный Баку, всецело поддержав стратегического союзника, дал знать о своем видении в спектре – как быть с угрозами мирового террора. В определенном смысле турецкий опыт решения нелегкой задачи пригодится и Азербайджану в его контртеррористической войне. Да, это другой акт борьбы за безопасное будущее, но в нем прослеживается очевидный тренд аналогий, которым нельзя пренебрегать.

Тофик Аббасов

Minval.az