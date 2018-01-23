23 января президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в Давосе с генеральным секретарем Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Мохаммедом Баркиндо, сообщает пресс-служба главы государства.
23 января президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в Давосе с генеральным секретарем Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Мохаммедом Баркиндо, сообщает пресс-служба главы государства.
Дата: 2018/01/23 14:30
Раздел: Азербайджан
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