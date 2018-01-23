Власти Сирии были проинформированы об операции «Оливковая ветвь» в Африне, сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в интервью турецкой газете YeniŞafak.

Однако при этом, по его словам, Турция не запрашивала у властей Сирии разрешения на ее проведение, так как в этом нет необходимости.

Также он отметил, что в Стамбуле продолжает работу генконсульство Сирии.

По словам Чавушоглу, ВС Турции в скорейшие сроки намерены достичь цели и освободить Африн от террористов.

Также, по его словам, Анкара желала бы, чтобы США были на стороне своего союзника Турции, а не на стороне террористов.

«Будущее американо-турецких отношений зависит от США», — приводит его слова Тренд.