Власти Сирии были проинформированы об операции «Оливковая ветвь» в Африне, сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в интервью турецкой газете YeniŞafak.
Однако при этом, по его словам, Турция не запрашивала у властей Сирии разрешения на ее проведение, так как в этом нет необходимости.
Также он отметил, что в Стамбуле продолжает работу генконсульство Сирии.
По словам Чавушоглу, ВС Турции в скорейшие сроки намерены достичь цели и освободить Африн от террористов.
Также, по его словам, Анкара желала бы, чтобы США были на стороне своего союзника Турции, а не на стороне террористов.
«Будущее американо-турецких отношений зависит от США», — приводит его слова Тренд.