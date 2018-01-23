Таджикский курсант ФСБ России, 23-летний Навруз Сангов обвиняется правоохранительными органами Таджикистана в экстремизме и попытке присоединиться к «Исламскому государству».

Навруз Сангов – курсант V курса Академии ФСБ в Москве, был задержан в ноябре прошлого года в Азербайджане и экстрадирован в Таджикистан.

Источник Радио Озоди в силовых структурах Таджикистана сказал 22 января: «После того, как Навруз исчез, об этом была уведомлена таджикская сторона. Лишь спустя месяц его обнаружили и задержали в аэропорту Баку, когда молодой человек пытался вылететь в Стамбул».

Другие подробности дела не раскрываются, однако есть предположение, что курсант намеревался вылететь в Турцию, а оттуда попасть в Сирию.

Однако сам курсант не признает обвинений и утверждает, что не собирался примыкать к каким-либо экстремистским группировкам.

Родные молодого человека говорят, что летом этого года Навруз проходил практику на родине, в одном из отделов ГКНБ. Был отличником, после учебы намеревался возвратиться в Таджикистан и работать в органах безопасности.

Нихолби Рахимова, мать Навруза, сказала 22 января в беседе с Радио Озоди, что виделась со своим сыном в СИЗО.

«Кто-то сбил моего сына с пути. Он сам сказал, что хотел поехать в Турцию на лечение. Последнее время он страдал от болей в желудке и головных спазм. Он несколько раз просил дать ему отпуск, но его никак не отпускали. Ну, вот, потом совершил такую глупость. Он клянется, что ехал в Турцию исключительно на лечение. Прошлым летом проходил курс лечения в Таджикистане», — сказала она.

По ее словам, она никак не может найти адвоката для сына, все отказываются, ссылаясь на крайне непонятное дело.