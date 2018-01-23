Дикий кабан ворвался в приходскую церковь в польском Халембе. Инцидент произошел во время утренней воскресной мессы, передает «Лента».

Животное появилось в храме через несколько минут после начала службы. Взрослый кабан разбил стекло входной двери и затем начал носиться по церкви. Среди прихожан началась паника.

Как рассказал представитель полиции, животное успело уничтожить две вазы и сломать статую Иисуса Христа. «К счастью, кабана удалось быстро отпугнуть, никто не пострадал», — добавил он.

Вероятно, животное вышло из леса к людям в поисках пищи, пишет издание. Случаев, когда кабаны приходят в жилые районы, становится все больше, местные власти намерены решать эту проблему.