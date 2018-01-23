24 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Утром местами будут слабый туман и изморось. Подует временами усиливающийся северо-западный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 2-4°, днем 7-9° тепла.

Атмосферное давление повысится с 754 мм до 758 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-80%, днем – 50-55%.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается. Однако утром и вечером в некоторых горных и предгорных районах возможны дожди и снег. Местами будет туман. Подует временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 2° мороза до 3° тепла, днем 7-11° тепла, в горах ночью 0-4° мороза, днем 0-5° тепла.