Редакция журнала «Исторические Личности», выходящего в Азербайджане с 2006 года, объявила президента РФ Владимира Путина «Человеком Года» за 2017 год.

«Коллегиальным решением журнал объявляет «Человеком Года» за 2017 год президента РФ Владимира Путина. В связи с этим, начинается подготовка к выпуску очередного номера нашего журнала, который будет посвящён деятельности В.В.Путина в период его нынешнего президентского срока», — отмечается в сообщении журнала на главного редактора издания Халила Гарахмедов, которое приводит агентство Интерфакс -Азербайджан.

Х.Гарахмедов подчеркнул, что «журнал высоко оценивает уровень азербайджано-российских взаимоотношений и роль в этом лично В.В.Путина».

«В связи с этим в журнале найдут отражения визиты президента РФ в Баку и сотрудничество между странами во всех областях», — подчеркивается в сообщении.

В 2016 годом «Человеком Года» журнал признал президента Турции Реджеба Тайипа Эрдогана.

Журнал «Исторические личности» издается раз в месяц в Азербайджане под патронажем Совет старейшин Азербайджана.