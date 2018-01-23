«Нас удручает раскрашивание мусорных баков в цвета азербайджанского флага. Это оскорбление по отношению к Азербайджану. Думаю, Россия в скором времени решит эту проблему».

Такое мнение высказал завотделом политического анализа и прогнозирования Исполнительного секретариата Партии «Ени Азербайджан», член рабочей группы по азербайджано-российским межпарламентским связям Айдын Мирзазаде в интервью агентству Репорт.

Комментируя раскраску мусорных баков в одном из московских торговых центров в цвета азербайджанского флага, он отметил, что за этим поступком стоят не любящие Азербайджан силы: «Они прекрасно понимают, что это вызовет раздражение. Также знают, что это не может продолжаться долго и будет устранено. Успехи Азербайджана в государственном строительстве, международном мире беспокоят не желающие этого силы».

A.Мирзазаде отметил, что подобные провокации не могут повлиять на азербайджано-российские отношения: «Целью совершивших провокацию является породить в Азербайджане недовольство Россией. Возможно, причиной этому служит покупка нового оружия у России. Зарубежные диаспорские круги армян таким образом пытаются испортить дружеские отношения между двумя странами. Я бы очень хотел, чтобы этот вопрос оставался в центре внимания посольства Азербайджана в России и диаспорских организаций, и виновные были наказаны. Если решение проблемы продлится, мы сделаем официальное обращение. Но я уверен, что все решится уже сегодня».

Напомним, что в ТЦ «Мега», урны раскрашены в цвета флага Азербайджана. Информацию об этом распространил на своей странице в фейсбук наш соотечественник Парвиз Сафаров.

На урне имеется надпись, «Цвет имеет значение», что говорит о том, что эти цвета на урне – вовсе не совпадение.